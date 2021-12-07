Леся Нікітюк на відпочинку похизувалася стрункою фігурою: фото в білому костюмі
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Телеведуча Леся Нікітюк відпочиває в Африці, де робить ефектні кадри, які згодом публікує в мережі. Днями вона сфотографувалася на тлі неймовірно красивого краєвиду.
Леся Нікітюк обожнює подорожувати, тому користується кожною можливістю, коли є шанс відправитися в якусь іншу країну. Звісно, що робить світлини у визначних місцях.
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Нове фото Лесі Нікітюк
Телеведуча сфотографувалася, сидячи на кам'янистій горі над водоймою. Вона постала перед камерою у білосніжному костюмі, що складався з лосин і короткого обтислого топа. Поєднала одяг з білими кросівками. Білий колір підкреслив легку засмагу Нікітюк.
Волосся дівчина вклала рівно, воно майоріло на вітрі. На обличчі зробила легкий макіяж, а серед аксесуарів вирішила довершити аутфіт сонцезахисними окулярами, сережками та браслетами.
Леся Нікітюк в білому костюмі / Фото з інстаграму блогерки
Леся Нікітюк в подорожах
- В Італії модниця побувала на обіді в ресторані Gucci Osteria da Massimo Bottura в стильному аутфіті.
- У Португалії зірка зупинялася у фешенебельному готелі на Мадейрі.
- А в Чорногорії Леся відправилася на водну прогулянку.