Леся Нікітюк спробувала вино від Бреда Пітта й Анджеліни Джолі: які її враження

Українській телеведучій Лесі Нікітюк доводилось куштувати чимало незвичайних смаколиків та напоїв під час тревел-шоу. Вона зізналась, що одного разу їй пощастило спробувати вино від бренду Бреда Пітта й Анджеліни Джолі.

До рук Лесі Нікітюк втрапив ексклюзив від світових зірок – Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Про це українська ведуча та блогерка розповіла за лаштунками проєкту "Де логіка?".

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Учасник гурту KADNAY Діма Каднай назвав Лесі Нікітюк дату, а ведуча знайшла фото у своєму телефоні за цей день та розповіла про те, чим вона тоді займалась. Випадково співак вгадав момент, коли телеведуча саме куштувала вино, яке випускають під брендом Бреда Пітта і Анджеліни Джолі. Українка розповіла про дегустацію напою.

У мене тут винчик, фруктова нарізочка і сир. Ось так виглядає вино з особистого виноградника Бреда Пітта й Анджеліни Джолі. Воно лише з’явилося в Україні, і мені одразу презентували цю пляшку. Це Miraval,

– розповідає ведуча.

Проте "експертна" оцінка Лесі Нікітюк виявилась невтішною: вино їй не надто смакувало, хоч його й виробляють з виноградників колишнього подружжя Джолі і Пітта. Вона також з прикрістю пригадала, що їй принесли лише пів пляшки вина, а отже – хтось вже його спробував і також залишився незадоволений, зізналась телеведуча.

Що відомо про вино Пітта і Джолі

Бред Пітт та Анджеліна Джолі наважилися здійснити давню мрію та випускати власне вино у 2011 році. Тоді вони придбали маєток Miraval площею 500 гектарів, у якому, до речі, згодом й одружилися. А вже за рік вони презентували перший реліз – 6 тисяч пляшок Miraval Rose 2012, які розлетілись всього за 5 годин! Тому й не дивно, що одним зі спірних питань при розлученні Бреда Пітта і Анджеліни Джолі був маєток з цими виноградниками.



Бред Пітт на власних виноградниках / Фото WineSpectator