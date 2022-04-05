Леся Нікітюк розповіла, як організувала прихисток для переселенців у своїй школі в Хмельницькому

Через війну Леся Нікітюк перекваліфікувалася з ведучої у волонтерку. З Києва вона переїхала у рідний Хмельницький і розгорнула центр допомоги у школі, в якій колись навчалася.

У свіжому інтерв'ю Леся Нікітюк поділилася, що її центр для вимушених переселенців майже місяць щодня приймає по 50 сімей. Це люди, які тікають на Захід чи за кордон з гарячих точок і районів, які перебувають під обстрілами.

Читайте також "Навіть в миші офіцерське є звання": Леся Нікітюк записала пісню-тролінг російської пропаганди

Як з'ясувалося, до добрих справ Леся Нікітюк залучила школу в Хмельницькому, яку закінчила сама. Тепер телеведуча спільно з директором, психологами та вчителями допомагає тим, хто покинув власні домівки.

Кожного дня ми зустрічаємо людей, які змушені покинути свої домівки через обстріли. Ми допомагаємо їм трішечки розслабитися, стараємося смачно готувати. У нас дуже великий штат, колектив усієї школи, в якій я колись навчалася – і директор, і завуч, і психологи, і вчителі. Всі працюють,

– розповіла Леся Нікітюк.

"Ми всіх приймаємо, всіх годуємо, всіх стараємося забезпечити любов'ю, ласкою, щоб вони трошечки відволіклися", – додала зірка.

За її словами, після ночівлі в їхньому центрі переселенці їдуть до рідних або знаходять житло у Хмельницькому.

Леся Нікітюк у своєму центрі для переселенців: фото та відео

Для перегляду всіх фото і відео гортайте вправо