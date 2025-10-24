Зокрема, тоді вона згадала про українську телеведучу Лесю Нікітюк, яка виконала головну роль у фільмі "Песики". Днями Нікітюк вперше публічно зустрілася з акторкою і прокоментувала їхній "сканадал". Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Хто зверху?".

Річ у тім, що Петрожицька стала учасницею нового сезону розважального шоу, де команда жінок змагається з командою чоловіків. На початку програми, коли Леся Нікітюк представляла учасниць, вона іронічно згадала про їхні з Дарією "конфлікт".

Біля мене стоїть вона, яка нещодавно сказала, що нібито в українських фільмах мають грати тільки акторки з дипломами. Оце я взяла диплом,

– сказала Леся і показала "диплом виховательки".

Для довідки! Нікітюк здобула вищу освіту в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.



Нікітюк з іронією додала: "Я тебе покликала сьогодні в цю студію, щоб перевиховати, щоб ти більше таке не ляпала. Хоча в нас вільна країна і кожен має право говорити те, що хоче. Але не про мене".

Лесю, якби не ти, я не стала б такою популярною. Дякую тобі,

– сміючись відповіла Петрожицька.

А телеведуча наголосила, що ніяких "інтриг і скандалів" між ними немає.

Леся Нікітюк представила Дар'ю Петрожицьку на шоу "Хто зверху?": дивіться відео онлайн

З чого все почалося?