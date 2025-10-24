Зокрема, тоді вона згадала про українську телеведучу Лесю Нікітюк, яка виконала головну роль у фільмі "Песики". Днями Нікітюк вперше публічно зустрілася з акторкою і прокоментувала їхній "сканадал". Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Хто зверху?".
Річ у тім, що Петрожицька стала учасницею нового сезону розважального шоу, де команда жінок змагається з командою чоловіків. На початку програми, коли Леся Нікітюк представляла учасниць, вона іронічно згадала про їхні з Дарією "конфлікт".
Біля мене стоїть вона, яка нещодавно сказала, що нібито в українських фільмах мають грати тільки акторки з дипломами. Оце я взяла диплом,
– сказала Леся і показала "диплом виховательки".
Для довідки! Нікітюк здобула вищу освіту в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.
Нікітюк з іронією додала: "Я тебе покликала сьогодні в цю студію, щоб перевиховати, щоб ти більше таке не ляпала. Хоча в нас вільна країна і кожен має право говорити те, що хоче. Але не про мене".
Лесю, якби не ти, я не стала б такою популярною. Дякую тобі,
– сміючись відповіла Петрожицька.
А телеведуча наголосила, що ніяких "інтриг і скандалів" між ними немає.
Леся Нікітюк представила Дар'ю Петрожицьку на шоу "Хто зверху?": дивіться відео онлайн
З чого все почалося?
- У липні Дар'я Петрожицька дала інтерв'ю для ютуб-каналу КіноUA, де розповіла про недоліки українського кінематографа.
- Вона зазначила, що пішла тенденція, коли актори сидять по театрах і не знімаються, бо вони нецікаві й немедійні, а зірки, хоч і не суперталановиті й непрофесійні – отримують ролі у фільмах і серіалах.
- Зокрема, Дар'я тоді згадала й комедійний фільм "Песики", де головну роль зіграла Леся Нікітюк, яка не є професійною акторкою.
- Водночас ще тоді Петрожицька наголошувала, що особистих претензій до телеведучої немає.