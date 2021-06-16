Леся Нікітюк продемонструвала трендовий повсякденний образ: фото в обтислому костюмі

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилась з прихильниками новими фото. Вона позувала перед камерою у стильному спортивному костюмі.

Успішна українська блогерка та телеведуча Леся Нікітюк активно веде особистий блог в інстаграмі. Вона майже щодня публікує там фото й демонструє образи, які може повторити будь-яка модниця.

Дивіться також Катерина Реп'яхова замилувала мережу фотографією коханого та сина

Образ Лесі Нікітюк

Знаменитість позувала перед камерою на тлі старовинної будівлі. Для прогулянки Києвом Леся Нікітюк обрала зручне вбрання. Вона приміряла обтислий бежевий костюм, що складався з кроп-топа і мінішортів з високою посадкою.

Зверху телеведуча накинула сірий піджак, що додавав образу елегантності. Стильний повсякденний look вона доповнила золотими ланцюжками на талії, браслетом на руці та коричневою шкіряною сумочкою.

Леся Нікітюк розпустила волосся та звично його вирівняла. На обличчі вона зробила легкий макіяж. Зірка підкреслила очі тушшю та нафарбувала губи пудровою помадою.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки

Попередні образи Лесі Нікітюк