Леся Нікітюк приїхала в зруйновану Охтирку: які зворушливі подарунки вона отримала від дітей

Українська телеведуча й волонтерка Леся Нікітюк відвідала зруйновану Охтирку. Вона показала подарунки від дітей, що зворушили мережу.

Українська блогерка та ведуча Леся Нікітюк приїхала на Сумщину. Вона відвідала місто Охтирку, що неодноразово зазнавало руйнувань через російських окупантів.

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Леся Нікітюк приїхала в Охтирку

Ймовірно, телеведуча прибула на Сумщину заради зйомок. Та окрім того, вона зустрілась з шанувальниками, серед яких були діти. Леся показала, що поїхала додому не з порожніми руками, а з милими подарунками від шанувальників.

Діти подарували улюблениці солодощі та зворушливі послання, в яких писали, що дуже хочуть знятися в шоу разом з Нікітюк.

Леся Нікітюк в Охтирці / Фото з інстаграм-сторіз

Можливо, Леся Нікітюк саме розпочала зйомки свого раніше розважального проєкту Le Маршрутки. Зірка зізнавалась, що хоче зняти 3 сезон програми, розпочавши з Києва та закінчивши в Ялті.

Нагадаємо, що сам автобус, яким Леся їздила містами, тепер розстріляний, тож невідомо, чи доведеться блогерці замінити транспорт.