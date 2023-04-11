Один з випусків третього сезону тревел-проєкту, який щовівторка о 20:00 виходить на "Новому каналі", – з Миколаєва. А одна з важливих тем, яку детально показали в епізоді, – вода у місті.

Зверніть увагу Це люди, які не зламалися, – Леся Нікітюк про найскладніше на зйомках у прифронтових містах

"Мало того, що окупанти обстрілюють цивільні будинки, вони ще й навмисно підірвали водогін! Трубу, яка йшла в Миколаїв з річки Дніпро. Місто майже рік жило без води у кранах своїх осель. Після того, як труби з річки було пошкоджено, жителям Миколаєва почали подавати воду з Дніпробузького лиману. Здавалося б, рішення знайдене. Але є нюанс! Ця вода солона. Ба більше, вона поступово знищує всю водопостачальну систему в місті", – розповіла Нікітюк.

Леся Нікітюк відвідала МКП "Миколаївводоканал" та поспілкувалася з його директором Борисом Дуденком, який розповів, з якою глобальною проблемою зіштовхнулись комунальники.

Якщо до війни на наших мережах було дві-три аварії на добу, то зараз 10-15... Солона вода роз'їдає труби, особливо сталеві. Вони руйнуються, і водопостачання припиняється. З ладу виходить багато пральних і посудомийних машин. На жаль, людям з часом потрібно буде витрачатися на нову побутову техніку. Але, дякувати Богу, хоч така вода є!

– розповів пан Борис.



Леся Нікітюк в Миколаєві / Фото пресслужби "Нового каналу"

Коли частину Херсонської області деокупували, водогін з Дніпра почали потроху ремонтувати. Але все ускладнює близька лінія фронту. Небезпека для комунальників під час ремонтних робіт, на жаль, завжди існує. Та незламні українці все одно виконують свою роботу й допомагають землякам.

Звісно, є в Миколаєві проблеми й з питною водою. Але й тут люди вигадали рішення.

"Оскільки в кранах миколаївців поки що є лише технічна солона вода, то по питну вони з баклажками та візочками ходять до спеціальних свердловин, які пробурили скрізь у місті. Навіть у трамвайному депо така є! Тож тепер щодня звідти на маршрут виходять такі собі "рятівні трамваї" з дуже цінними, життєво важливими пасажирами – баками питної води. Її качають з-під землі, очищують, а потім спеціальними шлангами заливають у великі місткості та розвозять людям по місту", – розповіла Нікітюк.