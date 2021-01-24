У блискучому купальнику на Мальдівах: Леся Нікітюк захопила фото з відпочинку

Якщо чимало українських знаменитостей вже повернулося додому після зимового відпочинку за кордоном, то ведуча Леся Нікітюк лише полетіла у відпустку. Вона обрала райський острів Мальдіви та показала перші фото з курорту.

Телезірка Леся Нікітюк після свят з сім'єю в рідному Хмельницькому відправилась на Мальдіви. Вона зупинилась у віллі на воді з видом на тропічний ліс та Індійський океан. Ведуча влаштувала фотосесію в блискучому купальнику. Селфі на тлі тропічного лісу вона розмістила в інстаграм-профілі.

До теми Танці з зірками: Леся Нікітюк зізналась, чому участь в шоу була для неї важкою

Леся Нікітюк у блискучому купальнику на Мальдівах

На піщаному узбережжі океану красуня сфотографувалась у купальнику, продемонструвавши не лише свою вроду, а й мальовничі пейзажі навколо. Для першого фото на Мальдівах вона обрала бікіні бронзового кольору з блискітками. Топ на тонких бретелях підкреслив бюст зірки, увагу до якого привертали намисто з перлами та лаконічний ланцюжок.

Леся Нікітюк розпустила мокре волосся й прикрасила зачіску червоною квіткою. Вона зробила розкішний вечірній макіяж з чорними стрілками та золотистими тінями, а губи нафарбувала нюдовою помадою. Ведуча вразила фоловерів красою та отримала безліч компліментів у коментарях:

Ви дуже красива;

Квітка;

Красуня, хорошого відпочинку;

Як завжди неперевершена.



Леся Нікітюк на Мальдівах / Фото Instagram / @lesia_nikituk