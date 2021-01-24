Если многие украинские знаменитости уже вернулись домой после зимнего отдыха за рубежом, то ведущая Леся Никитюк только улетела в отпуск. Она выбрала райский остров Мальдивы и показала первые фото с курорта.

Телезвезда Леся Никитюк после праздников с семьей в родном Хмельницком отправилась на Мальдивы. Она остановилась в вилле на воде с видом на тропический лес и Индийский океан. Ведущая устроила фотосессию в блестящем купальнике. Селфи на фоне тропического леса она разместила в инстаграм-профиле.

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Леся Никитюк в блестящем купальнике на Мальдивах

На песчаном побережье океана красавица сфотографировалась в купальнике, продемонстрировав не только свою красоту, но и живописные пейзажи вокруг. Для первого фото на Мальдивах она выбрала бикини бронзового цвета с блестками. Топ на тонких бретелях подчеркнул бюст звезды, внимание к которому привлекали ожерелье с жемчугом и лаконичная цепочка.

Леся Никитюк распустила мокрые волосы и украсила прическу красным цветком. Она сделала роскошный вечерний макияж с черными стрелками и золотистыми тенями, а губы накрасила нюдовой помадой. Ведущая поразила фолловеров красотой и получила множество комплиментов в комментариях:

Вы очень красивая;

Цветок;

Красавица, хорошего отдыха;

Как всегда превосходная.



Леся Никитюк на Мальдивах​ / Фото Instagram / @lesia_nikituk