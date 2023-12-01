Сучасне століття, – Леся Нікітюк здивувала новим кольором волосся та нагадала Роксолану

Ведуча і блогерка Леся Нікітюк перевтілилася в новий образ, ставши схожою на Роксолану. Вона кардинально змінила імідж.

Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками новим відео на особистій сторінці. Вона постала перед фанами у незвичному образі.

Дивіться також Леся Нікітюк оцінила нову пісню Наталії Могилевської: кумедна реакція потрапила на відео

Новий образ Лесі Нікітюк

Ведуча позувала перед камерою у топі та білому кардигані. Родзинкою її образу став кардинально інший колір волосся – рудий. Так Леся нагадала героїню популярного турецького серіалу "Величне століття. Роксолана".

Ймовірно, Нікітюк приміряла перуку. Також зірці зробили вишуканий макіяж з акцентом на очах.

Роксолеся. Сучасне століття. Скоро,

– пожартувала ведуча.

Леся Нікітюк у новому образі: відео

Фани поділилися враженнями від нового образу ведучої та жартують про те, якою б дружиною султана була Леся:

"Лесю, Ви той гарем перетоптали б своїми шикарними ногами, по дорозі до султана";

"Не ту акторку вони у кіно брали";

"Я вважаю дуже дивним що Леся до сих пір не знімалась у кіно, вона талант";

"З такою Роксолесею можна йти у похід на загарбників!Щоб вони там всі згоріли";

"Навіть не читавши опис відео зразу пробігла думка: 100% Роксо… Леся".

Останні образи Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк частково відтворила образ Мерилін Монро. Вона зробила пишну зачіску, як в акторки, та нафарбувала губи насиченою червоною помадою.

Також зірка продемонструвала вишуканий образ у чорній сукні з білим комірцем від українського бренду Mazini.