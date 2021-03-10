Леся Нікітюк разом із сім'єю полетіла на обстеження в клініку Стамбула

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк оприлюднила світлину з аеропорту. Знаменитість повідомила, що разом із рідними летить у клініку, що розташована в Стамбулі, щоб пройти планове щорічне обстеження.

Леся Нікітюк вирішила не відкладати обстеження, яке разом із рідними проходить щороку. В умовах карантину вона відправилася у Стамбул, де перевірятиме стан здоров'я в одній з клінік.

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Леся Нікітюк полетіла в Стамбул

Народна улюблениця сфотографувалася на трапі літака. Вона постала перед камерою у білому спортивному костюмі та сонцезахисних окулярах. Волосся ведуча вдала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж.

У публікації Нікітюк розповіла, що летить у Туреччину. Леся поділилася, що раз на рік разом із сім'єю літає туди на обстеження організму. Для діагностики знаменитість обрала одну з клінік Стамбула.

Хоча у світі досі активно поширюється коронавірусна інфекція, Леся вирішила не пропускати планового обстеження.

У коментарях підписники Нікітюк цікавляться, скільки коштує таке обстеження, а також запитують, чому вона обрала саме Стамбул, а не Україну.

А як же підтримка українських лікарень? Чи за кордоном краще?

Чому в Києві не можна цього зробити?

У нас все те саме, для чого кудись літати?

А в Україні немає спеціалістів?

Є й ті прихильники, які бажають Лесі хорошої мандрівки та залишають компліменти.