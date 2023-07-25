Леся Нікітюк приїхала до мами в Ірпінь та відвідала стелу загиблого актора Паши Лі: фото
Джерело:Леся Нікітюк
Українська телеведуча Леся Нікітюк показала свою маму. Зірка зустрілася з близькою людиною в Ірпені. Будучи в місті, ведуча вирішила провідати пам’ятну стелу актора Паши Лі, який загинув там.
Нагадаємо, що днями Леся Нікітюк показала рідкісне фото з татом Іваном, який мешкає у Хмельницькому. Помітно, що стосунки з татом у неї теплі, вона навіть вигадала йому псевдонім – Ів-сент-Іван.
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Леся Нікітюк зустрілася з мамою
Тепер Нікітюк показала в Інстаграм-сторіс свою маму, яку вона ніжно називає Кет.
Лесі Нікітюк з мамою / Фото з її інстаграм-сторіс
Телеведуча зустріла Катерину Петрівну піснею. Ведуча заспівала їй такі слова: "Біда не в тій, що ти мене не любиш, біда – що я тебе не можу розлюбити". Нікітюк пожартувала, що "мама її не любить", бо просила нічого їй не везти.
Мама Лесі Нікітюк / Фото з інстаграм-сторіс ведучої
Що саме робить мама Лесі Нікітюк в Ірпені – невідомо, адже сама вона з Хмельницька. Схоже, мама зірки проходить там лікування, адже телеведуча на відео запитала її про уколи.
Нікітюк відвідала пам'ятну стелу Паші Лі
Будучи в Ірпені, ведуча не змогла не прийти до пам'ятної стели Паши Лі. Її встановили 1 березня у парку – на перетині вулиць Пушкінської та Університетської. Водночас самого актора поховали у Ворохті на Івано-Франківщині, де проживає його матір.
Леся Нікітюк відвідала стелу Паші Лі / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Нагадаємо, що український актор Павло Лі став першим медійним обличчям, який загинув через війну в Україні. Спочатку була інформація, що він нібито допомагав цивільним евакуюватись з Ірпеня і свій бронежилет віддав людям, через що у нього потрапили кулі.
Але згодом мама Павла розвіяла чутки і сказала, що він загинув 6 березня не як військовий, а їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами. Коли вони повернули на одну з вулиць, авто потрапило під обстріл російських солдатів.