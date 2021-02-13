Леся Нікітюк показала свого батька: фото

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк показала свого батька. Знаменитість оприлюднила відео з найріднішим в інстаграм-сторіс.

Леся Нікітюк є однією з найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона відкрита, має чудове почуття гумору, але про особисте життя говорить рідко. Знаменитість намагається тримати якомога далі від сторонніх очей все, що пов'язано з її сім'єю. Проте інколи робить винятки і тішить шанувальників кадрами з рідними.

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Зірка приїхала у Хмельницький, звідки родом. Коли є можливість вона відправляється додому, де проводить час з рідними, зустрічається з друзями та насолоджується моментами у рідній оселі.

Леся Нікітюк показала тата

Днями в інстаграм-сторіс телеведучої з'явився її батько Іван Іванович. Чоловік постав перед камерою у теплому вбранні. Ймовірно, він зібрався йти на вулицю, де вирує справжня зима – сніг і мороз.

Судячи з фото, Леся дуже схожа на свого татуся, особливо очима. Іван Іванович мило усміхався. Він любить, коли донька приїжджає додому, адже через її насичений графік їм рідко вдається побути разом.



Батько Лесі Нікітюк / Скріншот з інстаграм-сторіс Лесі Нікітюк

У сім'ї Лесі всі володіють чудовим почуттям гумору. Батько пропонував їй з'їсти вареники з вишнею та запити горілкою. На це блогерка жартома відповіла: "Тату, ну навіщо це? Я тільки на дієту сіла, тільки з ретриту, з японської бані".