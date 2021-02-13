Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк показала своего отца. Знаменитость обнародовала видео с самым родным в инстаграм-сторис.

Леся Никитюк является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она открыта, имеет замечательное чувство юмора, но о личной жизни говорит редко. Знаменитость старается держать как можно дальше от посторонних глаз все, что связано с ее семьей. Однако иногда делает исключения и радует поклонников кадрами с родными.

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Звезда приехала в Хмельницкий, откуда родом. Когда есть возможность она отправляется домой, где проводит время с родными, встречается с друзьями и наслаждается моментами в родном доме.

Леся Никитюк показала папу

На днях в инстаграм-сторис телеведущей появился ее отец Иван Иванович. Мужчина предстал перед камерой в теплом наряде. Вероятно, он собрался идти на улицу, где бушует настоящая зима – снег и мороз.

Судя по фото, Леся очень похожа на своего папашу, особенно глазами. Иван Иванович мило улыбался. Он любит, когда дочь приезжает домой, ведь из-за ее насыщенного графика им редко удается побыть вместе.



Отец Леси Никитюк / Скриншот из инстаграм-сторис Леси Никитюк

В семье Леси все обладают замечательным чувством юмора. Отец предлагал ей съесть вареники с вишней и запить водкой. На это блогер в шутку ответила: "Папа, ну зачем это? Я только на диету села, только с ретрита, из японской бани".