Леся Нікітюк показала стильний повсякденний образ у блакитній сорочці: фото зі Стамбулу

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк насолоджується відпочинком в Стамбулі після того, як успішно пройшла обстеження. Вона поділилась новими чарівними фото, де показала стильний образ.

Нещодавно телеведуча Леся Нікітюк відправилась до Туреччини, щоб обстежити організм. Виявилось, що зірка повністю здорова. Тому зараз вона насолоджується короткою відпусткою.

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Образ Лесі Нікітюк

Телеведуча позувала на тлі неймовірного краєвиду в Стамбулі. Для прогулянки сонячним містом Леся Нікітюк постала у чарівному весняному аутфіті. Вона приміряла білі широкі штани та довгу блакитну сорочку оверсайз.

Зірка розпустила волосся та вклала його ніжними хвильками. Зачіску Леся доповнила стильним головним убором-пов'язкою. Образ телеведучої доповнила невелика сумка з різнобарвним квітковим принтом, а у вухах виблискували золоті сережки-кільця.

На обличчі Леся Нікітюк зробила гарний макіяж. Вона вирівняла тон обличчя, підкреслила очі стрілками та нафарбувала губи бежевою помадою.



Леся Нікітюк у Стамбулі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк у Стамбулі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Шанувальників підкорив ніжний та весняний образ телезірки: