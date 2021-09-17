Леся Нікітюк показала образ з нічних зйомок: фото у ботфортах і подовженому жакеті

17 вересня 2021 , 16:40
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Джерело:

інстаграм Лесі Нікітюк

У вересні Леся Нікітюк взялась за нові телепроєкти, тому ледь не кожен день проводить на знімальному майданчику. У кадрі ведуча з'являється навіть вночі. Для нічних зйомок вона обрала сміливий і стильний образ.

Якщо літо Лесі Нікітюк було насичене закордонними відпустками, то вересень – роботою. Вона плідно працює над новим реаліті-шоу про стосунки. Поки зірка не розсекречує деталі проєкту, однак з радістю демонструє образи зі зйомок. 

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Образ Лесі Нікітюк у ботфортах і подовженому жакеті

Для "нічної зміни" ведуча обрала одне з найстильніших поєднань цього сезону. На обтислий чорний костюм Леся Нікітюк одягла подовжений жакет світло-сірого кольору. Вбрання оверсайз вона довершила широким чорним поясом з золотистою пряжкою. 

Трендовий жакет вона доповнила шкіряними ботфортами на підборах. Взуття було нестандартного кольору – глибокого винного. Так, знаменитість ефектно підкреслили довгі ноги. 

Світле волосся Леся Нікітюк вклала рівно, а чубчик – на два боки. У макіяжі вона зробила акцент на пухких губах, які виділила ніжно-рожевою помадою. З аксесуарів на ведучій лише довгі сережки, які не один сезон  залишаються в тренді. 

Леся Нікітюк у ботфортах і подовженому жакеті / Фото з інстаграму ведучої

Леся Нікітюк у ботфортах і подовженому жакеті / Фото з інстаграму ведучої

Леся Нікітюк у ботфортах і подовженому жакеті / Фото з інстаграму ведучої

Зауважимо, ботфорти у гардеробі Лесі Нікітюк не одні. Днями вона показала подібний образ у ботфортах зі зміїним принтом

Новий look Лесі Нікітюк оцінив навіть модельєр Андре Тан. "Боже, яка модна", – написав іменитий дизайнер. Тоді як інші фоловери ведучої теж не скупились на компліменти: 

  • "Чому ти завжди така класна"? 
  • "Час застрахувати вже ті ноги, хоча б на 42 тисячі";
  • "Ефектненько";
  • "Лесю, яка ж краса";
  • "Розкішна, як завжди". 
Автор: Марина Джура