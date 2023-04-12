Якщо місяць тому Леся Нікітюк розповіла, як окупанти розікрали музей в Херсоні й повиносили навіть чайники, то тепер поділилася куди драматичнішою історією. Вона зняла холодну катівню, де росіяни допитували херсонців.

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Леся Нікітюк показала фото катівні в Херсоні

Херсон. Руська катівня. Така сама, як і їхнє нікчемне життя – без вікон, без світла, без тепла, без свіжого повітря. Скільки невинних людей опинилися в цьому страшному місці. І тільки за те, що вони хотіли просто мирно і вільно жити. Вони витримали! Витримає і Україна,

– підписала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк у катівні в Херсоні / Фото з інстаграму ведучої

У коментарях фоловери попросили ведучу не називати окупантів "руськими", тому що "вони не русини, вони не з Київської Русі, вони з московії, з кацапєтії, з Росії". Крім того, багато юзерів подякували за випуск з Херсона, дехто навіть упізнав рідні вулиці:

"Лесю, ви бойова. Як ви все пропускаєте через себе, я тільки гляну на ці фото, і вже істерика починається. Уявляю, як було тим людям, що там жили. Кожного разу дивлюся вашу програму зі сльозами на очах";

"Лесю, весь час дивлюся "Ле Маршрутку" з гордістю і любов'ю. З нетерпінням чекала випуск про рідний Херсон, але тепер не можу його дивитись без сліз. Дякую тобі за твою сміливість";

"Лесю! Я вам дуже дякую за нові випуски "Ле Маршрутки". Усі на одному диханні, дуже сильно. Стільки болю. Дякую вам і вашій команді, ви робите дуже сильний контент. Все буде Україна";

"Лесю, дуже дякую за цю серію з Херсона. Сьогодні рівно рік, як ми виїхали з окупації, дуже символічно, що саме в цей день вийшов цей випуск. Дякую за можливість побачити рідні вулички".

Нагадаємо, після деокупації на Херсонщині знайшли до 20 катівень, де росіяни знущалися з людей за проукраїнську позицію. Серед них були неповнолітні й навіть діти.