Леся Нікітюк приміряла сарі та постала в образі індійки: несподівані знімки

Блогерка й ведуча Леся Нікітюк познайомила шанувальників з родичем, який родом з Індії. Вона приміряла традиційне вбрання його дружини та показалась фанам у сарі.

Українська блогерка та ведуча Леся Нікітюк розповіла, як провела вчорашній вечір. Вона запросила на вечерю друга сім'ї Авнендра Деваншу. Чоловік родом з Індії, але називає себе українцем.

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Леся Нікітюк позувала в сарі

Друг Лесі пригощав її традиційними індійськими стравами – хлібом чапаті, рисом басматі й сабджі (це овочеве рагу).



Леся Нікітюк з другом / Фото з інстаграм-сторіз

Вже після вечері Нікітюк постала в образі індійки та приміряла вбрання дружини Авдендра. Леся Нікітюк позувала у сарі – вона сфотографувалась у чорно-рожевому вбранні з принтом, синьому в горошок та темно-рожевом.

Блогерка зібрала у волосся у хвіст та прикрасила зачіску індійською прикрасою, щоб повністю перевтілитися в образ індійської красуні.



Леся Нікітюк в сарі / Фото з інстаграм-сторіз



Леся Нікітюк в сарі / Фото з інстаграм-сторіз



Леся Нікітюк в сарі / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, Леся Нікітюк любить не тільки приміряти стильні та автентичні образи, але й аналізувати стиль інших. Після балу Інституту костюма блогерка посміялась над чудернацькими аутфітами зірок та виділила оригінальні. Наприклад, вбрання Ріанни на Met Gala 2023 нагадав їй образ свекрухи, яка приїхала із заробітків.

У грудні цього року вийшла авторська програма Лесі Нікітюк – "LeМаршрутка". У восьми епізодах ведуча показала українські міста, які відіграли велику роль під час повномасштабного вторгнення. Зірка зізналась, що найбільше їй запам'яталися люди.