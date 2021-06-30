Леся Нікітюк похизувалася стрункими ногами в елегантній сукні: фото

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк показала ще один образ зі зйомок. Знаменитість позувала в розкішній біло-сріблястій сукні з глибоким вирізом на нозі.

Леся Нікітюк не втрачає нагоди похизуватися бездоганною фігурою та поділитися новими фотографіями в особистому блозі. Вона красива та впевнена в собі й завжди виглядає неперевершено.

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Звабливий образ Лесі Нікітюк

В новій публікації зірка показала look зі зйомок. Вона зробила селфі в дзеркалі, перед яким постала в довгій шовковій сукні біло-сріблястого кольору. Вбрання мало красиве пошиття та глибокий виріз на нозі, що додали жіночності та сексуальності. Леся похизувалася стрункою фігурою та довгими ніжками.

Такий look вона поєднала з білими босоніжками на високих підборах. Волосся Нікітюк зібрала у хвіст і лише декілька пасм спадали на обличчя. Макіяж зірки був з чорними стрілками на повіках і матовою помадою коричневого кольору на губах. Довершили аутфіт мінімалістичні сережки з камінцями.



Звабливий образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Звабливий образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Звабливий образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк