Леся Нікітюк похизувалася грудьми у короткому рожевому топі: гаряче фото

Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк похизувалася бездоганною фігурою. Вона оприлюднила ще одне фото з Єгипту, де засвітила оголені груди в короткому рожевому топі.

Леся Нікітюк в час пандемії наважилася полетіти на відпочинок за кордон. Зірка вже повернулася в Київ, проте продовжує розбурхувати уяву прихильників надзвичайно спекотними знімками.

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Сексуальне фото Лесі Нікітюк

Знаменитість сфотографувалася у рожевому спортивному костюмі, який складався з шортів, короткої кофти, що застібалася на ґудзики, та топу, який більше був схожий на бюстгальтер. Вбрання гарно підкреслило груди Лесі та оголило їх.

Також зірка не втратила нагоди похизуватися стрункою фігурою. Літній look вона доповнила сонцезахисними окулярами. Волосся білявка вклала рівно та забрала під кофту, показавши, як виглядала б з короткою стрижкою. На обличчі Нікітюк зробила легкий повсякденний макіяж.



Сексуальний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

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