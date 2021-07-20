Блогерка не припиняє публікувати в інстаграмі нові світлини. Понад 3,7 мільйона підписників нетерпляче чекають на нові дописи, де зірка покаже спокусливі аутфіти.

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Звабливий образ Лесі Нікітюк

На новому знімку інфлюенсерка позувала на кухні громадського закладу або ж телеканалу, де працює. Цього разу вона обрала досить неординарну локацію для зйомки. Леся постала перед об'єктивом у фіолетовій мінісукні з красивим декольте та рукавами, що прикрашені довгою бахромою. Вбрання гарно підкреслило усі принади фігури Нікітюк, закцентувало на її струнких ногах.

Такий look знаменитість поєднала з чорними туфлями-човниками від популярного бренду Amina Muaddi. Вартість такого взуття становить понад 30 тисяч гривень. Зазначимо, що Нікітюк вже не вперше обирає саме ці туфлі.

Волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила красивий макіяж у нюдових тонах. Довершила аутфіт лаконічними прикрасами – ланцюжком і сережками.



Леся Нікітюк у фіолетовій мінісукні / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк