Леся Нікітюк підкорила стильним ковбойським образом: ефектні фото
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк потішила прихильників новими фотографіями. Вона постала перед камерою в ковбойському образі на ефектній локації.
Леся Нікітюк є однією з найстильніших жінок українського шоу-бізнесу. В особистому блозі в інстаграмі вона часто публікує знімки, на яких показує стильні варіанти образів.
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Новий образ Лесі Нікітюк
На нових світлинах блогерка постала перед об'єктивом у колоритній локації. Леся зображена на фотографіях у світлих штанах з принтом, білій футболці, джинсовій oversize сорочці та ковбойській жилетці. Поєднала таке вбрання з ковбойськими чоботами та довершила look відповідним капелюхом.
Коротке біляве волосся Нікітюк вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою помадою нюдового кольору на губах.
Леся Нікітюк у ковбойському вбранні / Фото з інстаграму ведучої
Леся Нікітюк у ковбойському вбранні / Фото з інстаграму ведучої
Леся Нікітюк у ковбойському вбранні / Фото з інстаграму ведучої
Попередні образи Лесі Нікітюк
- На нічні зйомки реаліті-шоу про стосунки ведуча одягла обтислий чорний костюм і подовжений жакет світло-сірого кольору.
- На церемонії National Bloggers Awards Нікітюк з'явилася в сукні морквяного кольору.
- У сміливому образі, довершивши вбрання ботфортами на підборах зі шкіри пітона, Леся позувала на знімальному майданчику.