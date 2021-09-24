Леся Нікітюк підкорила стильним ковбойським образом: ефектні фото

Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк потішила прихильників новими фотографіями. Вона постала перед камерою в ковбойському образі на ефектній локації.

Леся Нікітюк є однією з найстильніших жінок українського шоу-бізнесу. В особистому блозі в інстаграмі вона часто публікує знімки, на яких показує стильні варіанти образів.

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Новий образ Лесі Нікітюк

На нових світлинах блогерка постала перед об'єктивом у колоритній локації. Леся зображена на фотографіях у світлих штанах з принтом, білій футболці, джинсовій oversize сорочці та ковбойській жилетці. Поєднала таке вбрання з ковбойськими чоботами та довершила look відповідним капелюхом.

Коротке біляве волосся Нікітюк вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою помадою нюдового кольору на губах.



Леся Нікітюк у ковбойському вбранні / Фото з інстаграму ведучої



Леся Нікітюк у ковбойському вбранні / Фото з інстаграму ведучої



Леся Нікітюк у ковбойському вбранні / Фото з інстаграму ведучої

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