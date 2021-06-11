Красуня стала жертвою хакерів, які знайшли доступ до її інстаграм-акаунту. Лесі вдалося швидко відновити сторінку, а також вона розповіла, що здогадується, хто зламав її та "злив" у мережу приватну інформацію.

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Лесі Нікітюк зламали сторінку в інстаграмі

Після того, як стороння людина отримала доступ до акаунту ведучої, головне фото профілю, де була Леся, замінили на фотографію Дмитра Гордона.

Також у стрічці з'явилися світлини, які неабияк зацікавили шанувальників. Хакер оприлюднив інтимне фото зірки, де вона показує оголені сідниці, кадр, на якому блогерка зображена з невідомим хлопцем, особисте листування Нікітюк зі співаком Максом Барських і "Холостяком" Михайлом Заливакою.



Інтимне фото Лесі Нікітюк / Скриншот з інстаграму Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк з невідомим хлопцем / Скриншот з інстаграму Лесі Нікітюк

Листування ведучої з Максом Барських / Скриншот з інстаграму Лесі Нікітюк

Листування блогерки з Михайлом Заливакою / Скриншот з інстаграму Лесі Нікітюк

Реакція Лесі Нікітюк

Блогерка емоційно відреагувала на такий інцидент, опублікувавши декілька відео в інстаграм-сторіз. Леся поділилася, що здогадується, хто це міг зробити. На її думку, зламав сторінку залицяльник, якому вона не відповідає взаємністю.

Здається, одна людина вирішила таким чином при вернути мою увагу. Шановний, я свої сідниці й без вас можу легко показати, бо люблю їх. А те, що ви покопирсалися й виставили щось, не дуже цікаво. Навіть справжнім хакерам не цікаво порпатися у моїх листуваннях,

– наголосила Леся.

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Реакція Дмитра Гордона

Дмитро Гордон також не залишив таку ситуацію поза увагою. Він опублікував на офіційній сторінці в інстаграмі скриншот акаунту Лесі та підписав його: "Дякую, Лесю Нікітюк, найзірковіша зірко!".