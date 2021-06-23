Leopolis Jazz Fest: Pianoбой розповів про виступ, який готує до Дня Конституції

24 червня у Львові розпочинається джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest. Одним із гостей фестивалю, які виступлять на головній сцені, стане український музикант Pianoбой. Артист розповів, що вперше готує джазову програму та цей концерт по-справжньому особливий для нього та команди.

Дмитро Шуров з гуртом Pianoбой готує виступ на Leopolis Jazz Fest. Колектив потішить гостей фестивалю джазовим виступом 28 червня. У попередні роки Дмитра часто можна було зустріти серед гостей, тому концерт на сцені головного джазового фестивалю країни є ще одним досягненням в кар'єрі.

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Дмитро Шуров про виступ на Leopolis Jazz Fest

Музикант зізнався, що виступ, який відбудеться в День Конституції України, є бентежним для нього та всієї команди.

Ця сцена бачила і супертехнічних, і супердушевних, і нових, і вже давно легендарних музикантів. Але суть джазу і загалом музики – об'єднувати людей на сцені та в залі, занурювати їх в унікальну атмосферу,

– зазначив Шуров.

Цього року Pianoбой стане частиною історії фестивалю. "Я сприймаю цей виступ як віху у своїй кар'єрі", – наголосив Дмитро.



Дмитро Шуров / Фото з фейсбуку Pianoбой

Для виступу на сцені Leopolis Jazz Fest до класичної п'ятірки гурту Pianoбой приєднається яскрава духова секція, беквокалістки та перкуссіоніст. У кожного музиканта буде можливість показати себе, проте найголовнішою метою залишається контакт з публікою та повне занурення в музику.

Музика – це і машина часу, і космічний корабель одночасно. І музиканти, безумовно, визначають курс. Але саме публіка надає пальне й ресурси для справжнього енергетичного ривка. Так що я дуже розраховую на повний контакт і відрив 28 червня. Ми готуємо багато несподіванок і сюрпризів,

– поділився Дмитро.



Дмитро Шуров / Фото з фейсбуку Pianoбой

Дмитро Шуров про джаз та рішення виступити на фестивалі

Артист наголосив, що джаз – свобода в музиці та задоволення від імпровізації на сцені. З джазом Шуров познайомився в 12 років й від тоді він постійно присутній в житті музиканта разом із рок-н-ролом.

В гурті Pianoбой вже тривалий час грає Коля Кістеньов, який, на думку Дмитра, є найкращим джазовим контрабасистом України. Концерту програму на Leopolis Jazz Fest вони готували разом. Колектив покаже себе в новому амплуа й точно зуміє здивувати прихильників джазу.