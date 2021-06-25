Львів, літо, джаз: як пройшов перший день Leopolis Jazz Fest 2021

24 червня відбулися перші концерти в рамках X ювілейного джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest 2021. Музиканти вражали гостей міста виступами на двох сценах. Хто і де зіграв джазові концерти – дізнавайтеся далі.

Гостей Leopolis Jazz Fest 2021 вітали не лише на головній сцені імені Едді Рознера, а й на двох інших, які облаштували спеціально для гостей та жителів міста – на площі Ринок і в дворі Палацу Потоцьких (концерти на ній розпочнуться 25 червня). Там кожен охочий може прослухати виступи провідних європейських колективів.

До теми Leopolis Jazz Fest 2021: у Львові розпочався ювілейний джазовий фестиваль

Сцена на площі Ринок

Концерти на сцені, що розташована на центральній площі міста, розпочав елекроакустичний проєкт з Польщі Marta Wajdzik Quartet.

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Люксембурзький джаз також підкорив львівську публіку. Музиканти колективу Arthur Possing Quartet приголомшили глядачів грою на роялі, саксофоні, контрабасі та барабанах.

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Сцена імені Едді Рознера

У партері головної сцени Leopolis Jazz Fest 2021 зібралося чимало львів'ян, гостей міста, знаменитостей. Це перша масштабна подія в Україні, де задля безпеки людей проводиться масове тестування на коронавірус. Тому глядачі можуть сидіти в залі без маски. Проте організатори постійно наголошують на важливості дотримання соціальної дистанції.



Перший день Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу

Виступи на сцені імені Едді Рознера відкрив ізраїльський трубач Ітамар Борохов. Він разом із командою став переможцем конкурсу LetterOne RISING STARS Jazz Award (European edition).

Музикант має великий гастрольний досвід, виступав на престижних майданчиках, таких як Lincoln Center, The Kennedy Center, SummerStage at Central Park, Blue Note NY, Ronnie Scott's Jazz Club, Bimhuis, Flagey. Також він був учасником багатьох міжнародних фестивалів: Roskilde, Montreal Jazz Festival, Ottawa Jazz Festival, Лондонського джазового фестивалю, джазового фестивалю на Червоному морі та інших.

Львівська публіка радо прийняла Ітамара Борохова, який заворожив неймовірними джазовими композиціями.



Ітамар Борохов на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Ітамар Борохов на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Ітамар Борохов на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Ітамар Борохов на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу

Другий концерт на головній сцені Leopolis Jazz Fest 2021 був запальним та емоційним. Для гостей фестивалю виступив піаніст і композитор з Гавани Гарольд Лопес-Нусса. Його музика відображає весь спектр і багатство кубинської музики з характерним поєднанням і взаємодією класичних, фольклорних і популярних елементів, джазової імпровізації.

Гарольд підкорив публіку неперевершеною грою на фортепіано та змусив зал шаленіти, не стримуючи в оплесках. Адже порцію кубинської музики від піаніста доповнювали імпровізації басиста та барабанщика.

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Вже 25 червня на трьох сценах та в пікнікових зонах усі охочі зможуть насолодитися другим днем Leopolis Jazz Fest 2021!