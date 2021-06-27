Leopolis Jazz Fest 2021: третій день приголомшливих концертів та українські зірки серед гостей

У Львові продовжується Leopolis Jazz Fest 2021. 26 червня відгримів третій день фестивалю. Закордонні музиканти продовжують підкорювати українську публіку. А серед гостей є багато вітчизняних зірок. Зокрема джазовими концертами насолоджується подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова.

Leopolis Jazz Fest став однією з найочікуваніших подій в Україні у 2021 році. Музиканти з різних куточків світу приїхали, щоб виступити на сценах фестивалю. Хто вражав неймовірними джазовими імпровізаціями 26 червня – дізнавайтеся у матеріалі.

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Сцена у дворі палацу Потоцьких

В атмосферному дворику, де облаштували сцену, публіка насолоджувалася джазовою традицією та новими експериментальними підходами до імпровізації. Все це дарував глядачам київський колектив КК4ТЕТ. Музиканти зарядили львів'ян і гостей міста позитивом. Джазова імпровізація від гурту була на висоті. Окрім композиторки Христини Кірік на сцені демонстрували талант:

саксофоніст Микола Ришков;

саксофоніст Григорій Паршин;

барабанщик Тарас Козак.

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Ще один український гурт приголомшив виступом на сцені палацу Потоцьких. Peaceful Music Trio виконали авторські аранжування творів знаменитого американського контрабасиста Чарлі Хайдена. Також вони дали змогу насолодитися музикою засновника колективу – Валентина Корнієнка.

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Сцена на площі Ринок

Carlos Cortes Bustamante разом із колективом надихав львівську публіку джазом, латиноамериканською музикою та африканськими ритмами.

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Під час виступу італійського квартету Motel Kaijū присутні могли почути неординарне поєднання звуку вінтажних синтезаторів, сучасних технологій та ритміки, яка властива сучасній танцювальній музиці.

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Сцена імені Едді Рознера

Головну сцену в третій день фестивалю відкрив шведський джазовий піаніст та композитор Ян Лундгрен. Він приїхав у Львів з проєктом Jazz Meets Folk. У його грі поєдналися віртуозність, глибоке розуміння форм європейської класичної музики, народної музики, традиції американського джазу та імпровізації.

Піаніст зігрів публіку з чудовим міжнаціональним колективом музикантів, яких зібрав спеціально для виступу на Leopolis Jazz Fest 2021 – скрипалями, контрабасистом, віолончелістом та альтистом. Виступ Яна гості фестивалю слухали, затамувавши подих.



Виступ Яна Лундгрена на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Виступ Яна Лундгрена на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Виступ Яна Лундгрена на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Виступ Яна Лундгрена на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу

Серед хедлайнерів цьогорічного фестивалю є також американський трубач і композитор Кріс Ботті. На його рахунку понад 4 мільйони проданих платівок. Протягом останніх трьох десятиліть Ботті записувався та виступав з такими зірками: Стінгом, Барброю Стрейзанд, Леді Гагою, Полом Саймоном, Адреа Бочеллі, Френком Сінатрою та з багатьма іншими.

На сцені Leopolis Jazz Fest 2021 артист закохав публіку в звучання труби. Кріс Ботті виступав з колективом неймовірних музикантів, які додали концертові особливого, емоційного звучання.

Разом з Крісом Ботті на сцені імені Едді Рознера зачаровували:

піаніст Holger Marjamaa;

гітарист Leonardo Amuedo-Oficial;

скрипалька Caroline Campbell;

саксофоніст Andy Snitzer;

басист Reggie Hamilton;

барабанщик Lee Pearson;

вокалісти Jonathan Johnson і Sy Smith.

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Українські зірки серед гостей

Серед гостей, які присутні на головній локації Leopolis Jazz Fest 2021, можна зустріти чимало українських знаменитостей. Відомі люди з різних сфер діяльності приїхали до Львова, щоб послухати зірок світового джазу.

Телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов вже другий день заряджаються позитивом на концертах, що відбуваються на сцені імені Едді Рознера.

Учасник "Холостячки", юрист і блогер Євген Ковтуненко вперше приїхав на джазовий фестиваль і йому неабияк сподобалося. Чоловік активно ділиться своїми емоціями в інстаграм-сторіз.



Євген Ковтуненко на Leopolis Jazz Fest / Скриншот інстаграм-сторіз Ковтуненка



Євген Ковтуненко на Leopolis Jazz Fest / Скриншот інстаграм-сторіз Ковтуненка

Дружина мера Львова Андрія Садового Катерина також побувала на джазовому фестивалі. Вона слухала концерти разом із друзями у пікніковій зоні "Стадіон".

27 червня на гостей фестивалю чекає нова порція джазових імпровізацій!