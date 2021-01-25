Леонардо Ді Капріо та інші зірки підписали відкритий лист Джо Байдену: цікаві деталі

Близько 150 зірок, серед яких знаменитий актор Леонардо Ді Капріо та засновник Amazon Джефф Безос підписали відкритий лист президенту США. Про що йдеться у зверненні – читайте в матеріалі.

Лист до Джо Байдена

Знаменитий голлівудський актор Леонардо Ді Капріо, засновник компанії Amazon Джефф Безос та ще близько 150 зірок, діячів та активістів підписали відкритий лист новообраному президенту США Джо Байдену. Ді Капріо опублікував звернення на офіційній інстаграм-сторінці.

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У відкритому листі до президента зірки закликали Джо Байдена відреагувати на проблеми клімату. Варто зазначити, що Леонардо Ді Капріо часто виступає за захист навколишнього середовища.

Вас можуть запам'ятати як "кліматичного президента", який вивів людство з краю обриву,

– пише у відкритому листі.

У зверненні зазначається, що Байден міг би забезпечити перехід світових енергетичних систем з викопних видів палива на чисту енергію. При цьому президент водночас мав би можливість створити безліч робочих місць, скоротити забруднення. Також зірки пригадали про проблему економічної, расової нерівності і нерівності щодо здоров'я.

Джозеф Байден у перші години президенства підписав указ про повернення США у Паризьку хартію по клімату. У листі згадали і про це, але додали, що цього кроку недостатньо. Натомість слід робити "все, що в наших силах".

Крім Леонардо Ді Капріо і Безоса, під листом підписалися ще 150 людей. Серед них акторка Наталі Портман, голова ради директорів Mastercard Аджай Банга, голова Комітету з питань довкілля, здоров'я та безпеки харчових продуктів Європейського парламенту Паскаль Канфін, актриса Зої Дешанель.

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