Музиканти легендарних Metallica стали ще одними доброчинцями, які підтримали Україну у складний час. Вони відкрили збір коштів на сторінці фонду All Within My Hands Foundation, яка була заснована у 2017 році учасниками групи.

"Ми починаємо наш Місяць благодійності! Приєднуйтесь до нашої кампанії, щоб до кінця травня зібрати 1 мільйон доларів для ініціативи WCKitchen", – йдеться у дописі фонду.

Гурт Metallica вже зробив перший внесок у розмірі 500 тисяч доларів. Їхні прихильники теж можуть долучитись, придбавши протягом наступних двох місяців ексклюзивні товари, кошти з яких передаватимуть WCKitchen. Наразі у продажу з'явилася футболка з принтом, розроблена художником Andrew Cremeans.



Футболка з принтом Andrew Cremeans / Фото з інстаграму фонду

На запитання прихильників, чому гурт обрав саме компанію WCKitchen, вони відповіли, що їжа – це універсальне право людини.

"Їхня кампанія #ChefsForUkraine робить неймовірну роботу для виконання цієї місії, і з 24 лютого біженцям у шести країнах вже роздали понад 5 мільйонів обідів. Вони працюють швидко і спритно, і те, що вони роблять, говорить про суть нашої місії у боротьбі з голодом", – кажуть музиканти у фонді.



Українці отримали 5 мільйонів обідів завдяки ініціативі WCKitchen / Фото з інстаграму фонду