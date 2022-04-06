Музиканти легендарних Metallica стали ще одними доброчинцями, які підтримали Україну у складний час. Вони відкрили збір коштів на сторінці фонду All Within My Hands Foundation, яка була заснована у 2017 році учасниками групи.
До слова Лідер гурту Hurts вперше за час російського вторгнення підтримав Україну
"Ми починаємо наш Місяць благодійності! Приєднуйтесь до нашої кампанії, щоб до кінця травня зібрати 1 мільйон доларів для ініціативи WCKitchen", – йдеться у дописі фонду.
Гурт Metallica вже зробив перший внесок у розмірі 500 тисяч доларів. Їхні прихильники теж можуть долучитись, придбавши протягом наступних двох місяців ексклюзивні товари, кошти з яких передаватимуть WCKitchen. Наразі у продажу з'явилася футболка з принтом, розроблена художником Andrew Cremeans.
Футболка з принтом Andrew Cremeans / Фото з інстаграму фонду
На запитання прихильників, чому гурт обрав саме компанію WCKitchen, вони відповіли, що їжа – це універсальне право людини.
"Їхня кампанія #ChefsForUkraine робить неймовірну роботу для виконання цієї місії, і з 24 лютого біженцям у шести країнах вже роздали понад 5 мільйонів обідів. Вони працюють швидко і спритно, і те, що вони роблять, говорить про суть нашої місії у боротьбі з голодом", – кажуть музиканти у фонді.
Українці отримали 5 мільйонів обідів завдяки ініціативі WCKitchen / Фото з інстаграму фонду
- Зазначимо, що американський метал-гурт Metallica з Лос-Анджелеса, Каліфорнія грає в жанрах треш-метал та хеві-метал. Гурт існує ще з 1981 року. Metallica став одним з найвпливовіших метал-гуртів всіх часів і входить до "великої четвірки", а за свою творчість вони продали понад 100 мільйонів альбомів у всьому світі. На їхньому рахунку – 10 студійних альбомів. Музиканти гурту з 2009 року входять у "Залу слави рок-н-ролу" і в них – 9 нагород Греммі.