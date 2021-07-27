Легендарному гурту GreenGrey відмовили в концерті до Дня Незалежності України

З нагоди 30-річчя Незалежності України відбудеться масштабний концерт на НСК "Олімпійський", до якого долучаться 30 легендарних виконавців. Спочатку серед них був популярний у 90-х гурт GreenGrey, але їм несподівано відмовили.

На підготовку до святкового концерту до Дня Незалежності український гурт GreenGrey витратив два місяці. Музиканти, які здебільшого співають російською, репетирували легендарну пісню "Под дождем", обговорювали сценарій виступу з режисерами та з'ясовували технічні деталі з менеджментом. Днями з'ясувалося, що пропозиція від Офісу Президента України вже неактуальна.

Читайте також Зеленська проведе в Києві саміт перших леді та джентльменів перед Днем Незалежності

Раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами, і ми вже не вписуємося в концепцію свята,

– поділився учасник GreenGrey.

Андрій Яценко, відомий під сценічним ім'ям Diezel, вважає, що в такий спосіб колектив намагаються стерти з історії. Він категорично проти того, що "всю російськомовну культурну спадщину приписують Росії". На його думку, GreenGrey – на сто відсотків український продукт.

"За 30 років незалежності ми стали одним з найтитулованіших гуртів в Україні! Всі наші досягнення були під прапором України, і ми завжди пишалися цим! У зв'язку з "політичною доцільністю" нас намагаються стерти

з історії України", – наголосив лідер гурту GreenGrey.

Реакція мережі

На емоційний допис учасника GreenGrey відреагували популярні українські артисти, яких навіть не покликали на масштабний концерт:

Олександр Положинський : "Не переживай, мене "там" теж немає, хоча всі мої пісні українською";

: "Не переживай, мене "там" теж немає, хоча всі мої пісні українською"; Марія Бурмака: "Мене теж не запрошували. Всі пісні українською, всі ці 30 років. Тому про вас хоча б подумали, а мене для них взагалі не існує".

Натомість користувачі фейсбуку знайшли пояснення тому, що GreenGrey прибрали з програми масштабного концерту до Дня Незалежності. Одні наголошують, що музиканти принципово не спілкуються та не записують пісні рідною мовою. Інші ж пригадують, що вони планували виступити на російському фестивалі "Дикая Мята" в місті Тула, однак захід скасували через коронавірус: