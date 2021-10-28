Легендарний гурт ABBA заявив про остаточний розпад
Джерело:The Guardian
Знаменитий шведський гурт ABBA остаточно завершує кар'єру. Альбом Voyage буде останнім у дискографії колективу.
Шведський колектив ABBA, що був зіркою 70-х, оголосив про розпад напередодні виходу нового альбому. Музиканти дали інтерв'ю для The Guardian, де й повідомили новину.
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Гурт ABBA завершив кар'єру
74-річний Бенні Андерсон заявив, що розпад гурту повинен був коли-небудь статися. Вперше це відбулося у 1982 році, але тоді музикант не казав про остаточний кінець кар'єри. Однак тепер рішення завершити працю оскаржити неможливо.
Я ніколи не казав собі, що ABBA ніколи не повториться. Але я можу сказати вам зараз: це все,
– підкреслив Бенні Андерсон.
Автори пісень – Андерсон та Ульвеус додали, що ніколи не думали про повноцінне возз'єднання: "Ми зустрічаємося протягом багатьох років, ми друзі. У Б'єрна та Агнети є діти та онуки, так що вони повинні підтримувати стосунки! Я теж дружу з Фрідою, тож ніяких проблем. Ми не відчували жодного тиску. Я думаю, що життя у Швеції допомогло. Тут немає метушні. Люди впізнавали нас і все ще впізнають. Але вони ніколи не турбували нас – жодної істерії, нічого подібного. Це круто".
Останній альбом та віртуальні гастролі
Група ABBA припинила кар'єру ще до випуску свого першого альбому за 40 років – Voyage. Його реліз запланований на 5 листопада.
Учасники ABBA оголосили про концерти, які відбуватимуться з 27 травня 2022 року. Але виступи гурту будуть віртуальними. На сцені гратимуть голограми артистів – "аббатари". Вони створені у стилі "Зоряних війн". Перший концерт відбудеться в Лондоні.
Голограми учасників ABBA / Фото з інстаграму гурту
Коротка історія гурту ABBA
- Найуспішніший колектив за всю історію попмузики створили у 1972 році в Стокгольмі. Назва гурту – абревіатура з перших літер імен учасників (Агнета, Б'єрн, Бенні, Анні-Фрід).
- Упродовж існування музиканти випустили 8 студійних альбомів. ABBA продали понад 380 мільйонів альбомів і синглів у різних куточках світу.
- У 1974 році вони представляли Швецію на конкурсі Євробачення й повернулися з перемогою. Гурт виконував пісню Waterloo, яка визнана найкращою за 50-літню історію конкурсу.
- У 1982 році ABBA випустили останній сингл – Thank You For The Music. У 2016 артисти возз'єдналися заради праці над проєктом з елементами віртуальної реальності.