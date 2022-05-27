Гостями останнього випуску "Шоу Еллен Дедженерес" стали Дженніфер Еністон, Пінк та Біллі Айліш. Зірка "Друзів" побувала в ефірі ток-шоу 20 разів, і була як першою гостею проєкту, так і стала останньою.

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Загалом гостями шоу ставало багато знаменитостей, а за телевізійну роботу отримало понад 60 телевізійних премій Еммі. За весь час було випущено понад 3 тисячі епізодів. У фінальному випуску Дедженерес, яка зробила камінг-аут ще в 1997 році, виголосила промову про те, як за цей час змінилося ставлення до ЛГБТ-спільноти.

Коли шоу запустили в ефір ми не могли казати слово "гей". Я не могла сказати "ми", бо це передбачало, що я з кимось. Звичайно, я не могла сказати "дружина", тому що ЛГБТ-людям було заборонено одружуватися. 25 років тому вони скасували мій ситком, тому що вони не хотіли, щоб лесбіянка з'являлася у прайм-тайм раз на тиждень. Я сказала: "Добре, тоді я з'являтимуся вдень кожен день. Як щодо цього?",

– заявила ведуча зі сльозами на очах.

Зокрема вона подякувала усім глядачам, які впродовж 19 років дивились її шоу. Вона має надію, що подарувала комусь надію і натхнення. Також вона закликає бути емпатичними, адже саме співчуття може врятувати цей світ.

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Скандал з "Шоу Еллен Дедженерес"

Новина про те, що шоу з легендарною американкою закриється після 19 років ефіру, прогриміла у травні 2021 року. Причиною цього стали надзвичайно низькі рейтинги та звинувачення в булінгу на майданчику.

У 2020 році кілька колег звинуватили Дедженерес у сприянні токсичному середовищу та в тому, що вона нібито заплющує очі на все, що відбувається. Після внутрішнього розслідування стало відомо, що за всю історію проєкту поступало багато скарг про знущання, расизм і сексуальні проступки. Через це у серпні 2020 року шоу покинули три провідних продюсери.

Незважаючи на те, що сама ведуча публічно вибачилася та пообіцяла змінити корпоративну культуру, збитків її репутації було завдано. На тлі жахливих рейтингів шоу Дедженерес оголосила, що 19 сезон стане останнім.