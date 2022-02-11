"Легендарне фото": Джамала розчулила фанів архівними знімками з Андрієм Кузьменком

11 лютого 2022 , 16:38
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Джерело:

інстаграм Джамали

Відома українська співачка Джамала опублікувала фото з Андрієм Кузьменком. Архівні світлини зворушили мережу.

Популярна українська співачка Джамала поділилась з шанувальниками раніше неопублікованими фото. Вона показала рідкісні кадри з Андрієм Кузьменком.

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Фото Джамали з Кузьмою

На світлинах артистка показала, як позувала з Андрієм Кузьменком для спільних селфі. Вона постала у чорній спортивній куртці та намистом з камінців. Джамала розпустила та вирівняла волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж. Музикант також позував у повсякденному вбранні.


Джамала та Андрій Кузьменко / Фото з інстаграму Джамали


Джамала та Андрій Кузьменко / Фото з інстаграму Джамали


Джамала та Андрій Кузьменко / Фото з інстаграму Джамали

Реакція мережі

Архівні фото українських знаменитостей підкорили мережу. Публікація зібрала понад 15 тисяч вподобань і безліч коментарів:

  • "Дуже не вистачає Кузьми";
  • "Які ви круті";
  • "Фото – бомба. Любимо, досі не віриться";
  • "Просто найкращий, завжди у пам'яті та серці";
  • "Нам всім його дуже не вистачає. Пам'ятаємо. Чувак, ти крутий";
  • "Легендарне фото. Хороша була людина";
  • "Фото наче вчора зроблені, а його уже так давно немає";
  • "Яке класне фото ! Дякую Джа! Навіть не уявляю, щоб Кузьма зараз сказав би, якщо побачив цей перевернутий світ";
  • "Він назавжди у серцях мільйонів".

Зауважимо, Джамала опублікувала архівні світлини перед тим, як презентувала кавер на пісню "Скрябіна" 2005 року "Хай буде так, як хочеш ти". Цей трек пролунає у роуд-муві "Я, "Побєда" і Берлін". Фільм створений за однойменною книгою Кузьми.

Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти": слухайте пісню онлайн

 

Автор: Марія Касій