Популярная украинская певица Джамала поделилась с поклонниками ранее неопубликованными фото. Она показала редкие кадры с Андреем Кузьменко.

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Фото Джамалы с Кузьмой

На фотографиях артистка показала, как позировала с Андреем Кузьменко для совместных селфи. Она предстала в черной спортивной куртке и ожерельем из камней. Джамала распустила и выровняла волосы, а на лице сделала легкий макияж. Музыкант также позировал в повседневной одежде.

Джамала и Андрей Кузьменко / Фото из инстаграма Джамалы

Джамала и Андрей Кузьменко / Фото из инстаграма Джамалы

Джамала и Андрей Кузьменко / Фото из инстаграма Джамалы

Реакция сети

Фото украинских знаменитостей покорили сеть. Публикация собрала более 15 тысяч лайков и множество комментариев:

"Очень не хватает Кузьмы";

"Какие вы крутые";

"Фото – бомба. Любим, до сих пор не верится";

"Просто самый лучший, всегда в памяти и сердце";

"Нам всем его очень не хватает. Помним. Чувак, ты крут";

"Легендарное фото. Хорош был человек";

"Фото как вчера сделаны, а его уже так давно нет";

"Какое классное фото! Спасибо Джа! Даже не представляю, чтобы Кузьма сейчас сказал бы, если бы увидел этот перевернутый мир";

"Он навсегда в сердцах миллионов".

Заметим, Джамала опубликовала архивные фото перед тем, как презентовала кавер на песню "Скрябина" 2005 года "Хай буде так, як хочеш ти". Этот трек раздастся в роуд-муве "Я, "Победа" и Берлин". Фильм создан по одноименной книге Кузьмы.

Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти": слушайте песню онлайн