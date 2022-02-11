Популярная украинская певица Джамала поделилась с поклонниками ранее неопубликованными фото. Она показала редкие кадры с Андреем Кузьменко.
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Фото Джамалы с Кузьмой
На фотографиях артистка показала, как позировала с Андреем Кузьменко для совместных селфи. Она предстала в черной спортивной куртке и ожерельем из камней. Джамала распустила и выровняла волосы, а на лице сделала легкий макияж. Музыкант также позировал в повседневной одежде.
Джамала и Андрей Кузьменко / Фото из инстаграма Джамалы
Джамала и Андрей Кузьменко / Фото из инстаграма Джамалы
Джамала и Андрей Кузьменко / Фото из инстаграма Джамалы
Реакция сети
Фото украинских знаменитостей покорили сеть. Публикация собрала более 15 тысяч лайков и множество комментариев:
- "Очень не хватает Кузьмы";
- "Какие вы крутые";
- "Фото – бомба. Любим, до сих пор не верится";
- "Просто самый лучший, всегда в памяти и сердце";
- "Нам всем его очень не хватает. Помним. Чувак, ты крут";
- "Легендарное фото. Хорош был человек";
- "Фото как вчера сделаны, а его уже так давно нет";
- "Какое классное фото! Спасибо Джа! Даже не представляю, чтобы Кузьма сейчас сказал бы, если бы увидел этот перевернутый мир";
- "Он навсегда в сердцах миллионов".
Заметим, Джамала опубликовала архивные фото перед тем, как презентовала кавер на песню "Скрябина" 2005 года "Хай буде так, як хочеш ти". Этот трек раздастся в роуд-муве "Я, "Победа" и Берлин". Фильм создан по одноименной книге Кузьмы.
Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти": слушайте песню онлайн