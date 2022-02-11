Популярна українська співачка Джамала поділилась з шанувальниками раніше неопублікованими фото. Вона показала рідкісні кадри з Андрієм Кузьменком.

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Фото Джамали з Кузьмою

На світлинах артистка показала, як позувала з Андрієм Кузьменком для спільних селфі. Вона постала у чорній спортивній куртці та намистом з камінців. Джамала розпустила та вирівняла волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж. Музикант також позував у повсякденному вбранні.



Джамала та Андрій Кузьменко / Фото з інстаграму Джамали



Джамала та Андрій Кузьменко / Фото з інстаграму Джамали



Джамала та Андрій Кузьменко / Фото з інстаграму Джамали

Реакція мережі

Архівні фото українських знаменитостей підкорили мережу. Публікація зібрала понад 15 тисяч вподобань і безліч коментарів:

"Дуже не вистачає Кузьми";

"Які ви круті";

"Фото – бомба. Любимо, досі не віриться";

"Просто найкращий, завжди у пам'яті та серці";

"Нам всім його дуже не вистачає. Пам'ятаємо. Чувак, ти крутий";

"Легендарне фото. Хороша була людина";

"Фото наче вчора зроблені, а його уже так давно немає";

"Яке класне фото ! Дякую Джа! Навіть не уявляю, щоб Кузьма зараз сказав би, якщо побачив цей перевернутий світ";

"Він назавжди у серцях мільйонів".

Зауважимо, Джамала опублікувала архівні світлини перед тим, як презентувала кавер на пісню "Скрябіна" 2005 року "Хай буде так, як хочеш ти". Цей трек пролунає у роуд-муві "Я, "Побєда" і Берлін". Фільм створений за однойменною книгою Кузьми.

Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти": слухайте пісню онлайн