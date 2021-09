Леді Гага опублікувала рідкісне фото з мамою

Популярна американська співачка Леді Гага оприлюднила рідкісне фото, на якому зображена з мамою. За 12 годин знімок вподобали понад мільйон користувачів!

35-річна артистка часто ділиться в мережі різноманітними кадрами, проте рідко позує на них разом із найріднішими. Тому сімейні фото ще більше привертають увагу її 49-мільйонної аудиторії підписників.

Фото Леді Гаги з мамою

Сінтія Джерманотта позувала з донькою в рамках марафону #bekind21. Його мета – заохотити користувачів мережі проявляти доброту.

Леді Гага постала перед камерою в сірій блузці, яка застібалася на ґудзики, з ніжною зачіскою та макіяжем з нюдовим блиском на губах. Жіночний образ виконавиці довершили мінімалістичні сережки та підвіска.

Сінтія лагідно усміхалася, позуючи поруч із донькою. Жінка одягнула чорну кофту та бежевий светр. Зробила укладку, макіяж і на шиї в неї красувався лаконічний ланцюжок.

За 12 годин цю публікацію артистки вподобали понад мільйон її "фоловерів".



Леді Гага з мамою / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Леді Гаги:

Сьогодні подарувала мамі квітку. Дослідження мого фонду Born This Way Foundation показують, що навіть невеликий прояв доброти може мати значення. Сподіваюся, ви приєднаєтеся до мене сьогодні та зробите навіть найпростішу добру справу. Залишилось 7 днів! З любов, я і моя мама.

, Born This Way Foundation – некомерційна організація, яку Леді Гага та її мама заснували у 2012 році. Фонд назвали на честь альбому Born This Way. Його мета – підтримувати здоров'я молодих людей і працювати з ними, щоб "зробити світ добрішим і хоробрішим".