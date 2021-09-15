Леди Гага опубликовала редкое фото с мамой
Источник:инстаграм Леди Гаги
Популярная американская певица Леди Гага обнародовала редкое фото, на котором изображена с мамой. За 12 часов снимок понравился более миллиону пользователей!
35-летняя артистка часто делится в сети различными кадрами, однако редко позирует на них вместе с родными. Поэтому семейные фото еще больше привлекают внимание ее 49-миллионной аудитории подписчиков.
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Фото Леди Гаги с мамой
Синтия Джерманотта позировала с дочкой в рамках марафона #bekind21. Его цель – поощрить пользователей сети проявлять доброту.
Леди Гага предстала перед камерой в серой блузке, которая застегивалась на пуговицы, с нежной прической и макияжем с нюдовим блеском на губах. Женственный образ исполнительницы завершили минималистичные серьги и подвеска.
Синтия ласково улыбалась, позируя рядом с дочерью. Женщина надела черную кофту и бежевый свитер. Сделала укладку, макияж и на шее у нее красовалась лаконичная цепочка.
За 12 часов эту публикацию артистки облюбовали более миллиона ее "фолловеров".
Леди Гага с мамой / Фото с инстаграма певицы
Текст публикации Леди Гаги:
Сегодня подарила маме цветок. Исследования моего фонда Born This Way Foundation показывают, что даже небольшое проявление доброты может иметь значение. Надеюсь, вы присоединитесь ко мне сегодня и сделаете даже простое доброе дело. Осталось 7 дней! С любовью, я и моя мама.Отметим, Born This Way Foundation – некоммерческая организация, которую Леди Гага и ее мама основали в 2012 году. Фонд назвали в честь альбома Born This Way. Его цель – поддерживать здоровье молодых людей и работать с ними, чтобы "сделать мир добрее и храбрее".