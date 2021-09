Леди Гага опубликовала редкое фото с мамой

Популярная американская певица Леди Гага обнародовала редкое фото, на котором изображена с мамой. За 12 часов снимок понравился более миллиону пользователей!

35-летняя артистка часто делится в сети различными кадрами, однако редко позирует на них вместе с родными. Поэтому семейные фото еще больше привлекают внимание ее 49-миллионной аудитории подписчиков.

Фото Леди Гаги с мамой

Синтия Джерманотта позировала с дочкой в ​​рамках марафона #bekind21. Его цель – поощрить пользователей сети проявлять доброту.

Леди Гага предстала перед камерой в серой блузке, которая застегивалась на пуговицы, с нежной прической и макияжем с нюдовим блеском на губах. Женственный образ исполнительницы завершили минималистичные серьги и подвеска.

Синтия ласково улыбалась, позируя рядом с дочерью. Женщина надела черную кофту и бежевый свитер. Сделала укладку, макияж и на шее у нее красовалась лаконичная цепочка.

За 12 часов эту публикацию артистки облюбовали более миллиона ее "фолловеров".



Леди Гага с мамой / Фото с инстаграма певицы

Текст публикации Леди Гаги:

Сегодня подарила маме цветок. Исследования моего фонда Born This Way Foundation показывают, что даже небольшое проявление доброты может иметь значение. Надеюсь, вы присоединитесь ко мне сегодня и сделаете даже простое доброе дело. Осталось 7 дней! С любовью, я и моя мама.

, Born This Way Foundation – некоммерческая организация, которую Леди Гага и ее мама основали в 2012 году. Фонд назвали в честь альбома Born This Way. Его цель – поддерживать здоровье молодых людей и работать с ними, чтобы "сделать мир добрее и храбрее".