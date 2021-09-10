Відома українська виконавиця Alyona Alyona опублікувала в інстаграм-сторіз архівні світлини, яких раніше не показувала. Зірка привітала батька Олега з днем народження.

Дивіться також Різ Візерспун ніжно привітала свою доньку з 22-річчям: "Я пишаюся тобою"

Alyona Alyona показала батька

Реперка зробила фотоколаж, на якому розмістила зворушливі фото з татусем у різні періоди його життя. Так вона привітала батька з днем народження – йому виповнилося 55 років. Шанувальники помітили шалену схожість Alyona Alyona з іменинником.



Alyona Alyona з батьком / Фото з інстаграм-сторіз зірки



Alyona Alyona з батьком / Фото з інстаграм-сторіз зірки

На ювілей Alyona Alyona приїхала до батьків додому. Вони ж передали зірковій доньці багато домашніх продуктів: картоплю та різні консервації.

Цікаво, що Alyona Alyona вже знайома з батьками свого бойфренда Дениса. Їхня перша зустріч відбулась у квартирі блогера, в перший місяць стосунків пари.

Виконавиця також розповідала, що навіть встигла пожити в батьків коханого. Вона приїжджала у Запоріжжя й писала там музику. За словами Alyona Alyona, відносини між нею та рідними хлопця склалися нормально: "Якось ми так зійшлися, все так добре".