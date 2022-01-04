Про новий формат Playboy Ukraine оголосили 3 січня на офіційній фейсбук-сторінці. Відтепер розважальний журнал виходитиме лише українською мовою. Солов'їною вестимуть і всю онлайн-комунікацію з читачами.

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Playboy Ukraine заговорив українською. Легендарний журнал та онлайн-комунікація тепер виключно українською. У Новий рік з новим форматом,

– йдеться в дописі.

У публікації зазначили, що першим дзвіночком було інтерв'ю зі співачкою Христиною Соловій, яке вона дала українською у вересні 2020 року.

Христина Соловій на сторінках Playboy / Фото з фейсбуку чоловічого журналу

Реакція мережі на україномовний Playboy

У мережі одні хвалять редакцію Playboy, інші ж дивуються, чому так довго зважувались на цей крок. Однак, судячи з коментарів, з Нового року читачів журналу побільшає:

"Ого, виконуєте норми закону, круте досягнення";

"Лайк за українську! Обов'язково придбаю кілька примірників";

"Ну, хлопцi, якщо вже вам вдалося вмовити розкритися чарiвну Христину, то це добрий привiд вас почитати";

"Нарешті можна купувати ваш журнал";

"Є одразу два приводи підписатись на легендарний журнальчик – українська мова і Христина Соловій";

"Нарешті. Дуже кумедно було бачити Playboy в Україні "дєрєвєнською" говіркою "крєстьян".

Повний текст публікації Playboy: