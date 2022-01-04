О новом формате Playboy Ukraine объявили 3 января на официальной фейсбук-странице. Отныне развлекательный журнал будет выходить только на украинском языке. Соловьиной будут вести и всю онлайн-коммуникацию с читателями.

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Playboy Ukraine заговорил на украинском. Легендарный журнал и онлайн-коммуникация теперь исключительно на украинском. В Новый год с новым форматом,

– говорится в заметке.

В публикации отметили, что первым звоночком было интервью с певицей Кристиной Соловий, которое она дала на украинском в сентябре 2020 года.

Кристина Соловий на страницах Playboy / Фото из фейсбука мужского журнала

Реакция сети на украиноязычный Playboy

В сети одни хвалят редакцию Playboy, другие же удивляются, почему так долго решались на этот шаг. Однако, судя по комментариям, с Нового года читателей журнала станет больше:

"Ого, выполняете нормы закона, крутое достижение";

"Лайк за украинский! Обязательно приобрету несколько экземпляров";

"Ну, ребята, раз уж вам удалось уговорить раскрыться очаровательную Кристину, то это хороший повод вас почитать";

"Наконец можно покупать ваш журнал";

"Есть сразу два повода подписаться на легендарный журнальчик – украинский язык и Кристина Соловий";

"Наконец. Очень забавно было видеть Playboy в Украине на "деревенском" наречии "крестьян".

Полный текст публикации Playboy:

Начнем с новостей! С первых слов, видимо, догадался, что Playboy Ukraine заговорил на украинском. И не только в интервью с очаровательной Кристиной Соловий еще в сентябре. Легендарный журнал и онлайн-коммуникация теперь исключительно на украинском. В Новый год с новым форматом.