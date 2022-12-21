"Мурахи побігли спиною": Latexfauna випустили кліп-мультик, створений артистом Drimandr
Джерело:Latexfauna
Український гурт Latexfauna випустив новий кліп на пісню Heroes of Might and Magic III з нового альбому Senbernar. Ця відеоробота нагадує мультик, бо створена художником і артистом Drimandr.
Український музичний гурт Latexfauna потішив шанувальників новою відеороботою. Це кліп на пісню Heroes of Might and Magic III.
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Новий кліп Latexfauna
Heroes of Might and Magic III – це також назва гри на тему фентезі, яку випустили у 1999 році. Учасники гурту згадують та ностальгують за дитячими часами в пісні, яка увійшла до нового альбому Senbernar.
Тим часом музиканти випустили відеороботу на цю пісню. Її створив Олександр Злотніцький, відомий під псевдонімом Drimandr – це музикант, художник та представник української DIY-сцени. Він створив барвистий кліп-мультик.
Шо ви, малючони? Нішо? Ждете нестерпно наших концертів у Європці. Шо ж, ми готові трішечки вам полегшити очікування і показати мультік про вас і нас. Ловіт мультиплікаційний кліп на пісню Heroes of might and magic III від Олександра Злотнітського aka Drimandr. Також зацініт принагідно його музику, – поділилися артисти (оригінальну граматику збережено, – 24 канал).
Latexfauna – Heroes of Might and Magic III: дивіться відео онлайн
У коментарях шанувальники позитивно відгукуються про кліп та пісню гурту. Ось, як відреагували в мережі:
- "Оце люта годнота. Це гра і мого дитинства! Аж мурахи побігли спиною";
- "Блін, це такий прикольний кліп! Ви в нього напхнули більше змісту, ніж мені влізе в рот";
- "Дуже тішусь, що один з найулюбленіших треків з нового альбому отримав таке славне відео";
- "Господи, який же кайф це чути";
- "Ох, цей відеоряд, цей стильок, ця мальована! Просто захват від роботи аніматора";
- "Блискуче, хлопаки. Ви чудово передали вайб мого дитинства. Дякую";
- "Моя улюблена пісня з альбому".