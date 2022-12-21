Украинская музыкальная группа Latexfauna порадовала поклонников новой видеоработой. Это клип на песню Heroes of Might and Magic III.
Читайте также После попытки устранить: KRUTЬ больше не имеет претензий к победителям отбора TVORCHI
Новый клип Latexfauna
Heroes of Might and Magic III – это название игры на тему фэнтези, которую выпустили в 1999 году. Участники группы вспоминают и ностальгируют по детским временам в песне, вошедшей в новый альбом Senbernar.
Тем временем музыканты выпустили видеоработу на эту песню. Ее создал Александр Злотницкий, известный под псевдонимом Drimandr – музыкант, художник и представитель украинской DIY-сцены. Он создал красочный клип-мультик.
Что вы, малыши? Ничего? Ждете невыносимо наших концертов в Европе. Что ж, мы готовы немного вам облегчить ожидания и показать мультик о вас и нас. Ловит мультипликационный клип на песню Heroes of might and magic III от Александра Злотницкого aka Drimandr. Также заценит по его музыке, – поделились артисты (оригинальная грамматика сохранена, – 24 канал).
Latexfauna – Heroes of Might and Magic III: смотрите видео онлайн
В комментариях поклонники положительно отзываются о клипе и песне группы. Вот как отреагировали в сети:
- "Вот лютая достоинство. Это игра и моего детства! Аж муравьи побежали спиной";
- "Блин, это такой прикольный клип! Вы в него напихнули больше содержания, чем мне влезет в рот";
- "Очень рад, что один из самых любимых треков из нового альбома получил такое славное видео";
- "Господи, какой же кайф это слышно";
- "Ох, этот видеоряд, этот стиль, эта рисованная! Просто восторг от работы аниматора";
- "Блестяще, хлопаки. Вы прекрасно передали вайб моего детства. Спасибо";
- "Моя любимая песня из альбома".