Український музичний гурт Latexfauna потішив шанувальників новою відеороботою. Це кліп на пісню Heroes of Might and Magic III.

Новий кліп Latexfauna

Heroes of Might and Magic III – це також назва гри на тему фентезі, яку випустили у 1999 році. Учасники гурту згадують та ностальгують за дитячими часами в пісні, яка увійшла до нового альбому Senbernar.

Тим часом музиканти випустили відеороботу на цю пісню. Її створив Олександр Злотніцький, відомий під псевдонімом Drimandr – це музикант, художник та представник української DIY-сцени. Він створив барвистий кліп-мультик.

Шо ви, малючони? Нішо? Ждете нестерпно наших концертів у Європці. Шо ж, ми готові трішечки вам полегшити очікування і показати мультік про вас і нас. Ловіт мультиплікаційний кліп на пісню Heroes of might and magic III від Олександра Злотнітського aka Drimandr. Також зацініт принагідно його музику, – поділилися артисти (оригінальну граматику збережено, – 24 канал).

Latexfauna – Heroes of Might and Magic III: дивіться відео онлайн

У коментарях шанувальники позитивно відгукуються про кліп та пісню гурту. Ось, як відреагували в мережі: