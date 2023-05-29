Біла перука та вінтажний одяг: Лана Дель Рей виступила в образі Мерилін Монро

Американська співачка Лана Дель Рей вперше за 3 роки повернулась на сцену. Для виступу вона постала в образі Мерилін Монро – у білявій перуці та спідниці.

Американська співачка Лана Дель Рей востаннє виступала на великій сцені у 2019 році – ще до пандемії коронавірусу. Днями її фанати змогли потрапити на перший за три роки сольний виступ.

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Лана Дель Рей виступила в образі Мерилін Монро

Виконавиця з концертом виступила на фестивалі Mita Festival у Ріо-де-Жанейро. Вона заспівала сет своїх треків з останнього альбому, а розпочала з хіта A&W.

Для першого сольного концерту за довгий час Лана Дель Рей обрала вінтажний look. Вона позувала перед глядачами у твідовій чорній кофті та спідниці довжини міді на ґудзиках. Співачка доповнила образ браслетом, сережками та макіяжем.

Родзинкою аутфіту Лани Дель Рей стала перука з білявого волосся, вкладене в локони. Так артистка нагадувала Мерилін Монро.

Лана Дель Рей – Intro + A&W: дивіться відео онлайн

Під час концерту не обійшлось і без кумедних випадків. Лана Дель Рей загубила свою електронну сигарету та почала її шукати, запитуючи фанів, чи бачили вони вейп. Та потім зірка вирішила облишити цю справу й продовжити співати.