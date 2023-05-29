Біла перука та вінтажний одяг: Лана Дель Рей виступила в образі Мерилін Монро
Джерело:The Daily Mail
Американська співачка Лана Дель Рей вперше за 3 роки повернулась на сцену. Для виступу вона постала в образі Мерилін Монро – у білявій перуці та спідниці.
Американська співачка Лана Дель Рей востаннє виступала на великій сцені у 2019 році – ще до пандемії коронавірусу. Днями її фанати змогли потрапити на перший за три роки сольний виступ.
Дивіться також Моментальна карма: соліст Rammstein на концерті сказав кілька слів російською і впав зі сцени
Лана Дель Рей виступила в образі Мерилін Монро
Виконавиця з концертом виступила на фестивалі Mita Festival у Ріо-де-Жанейро. Вона заспівала сет своїх треків з останнього альбому, а розпочала з хіта A&W.
Для першого сольного концерту за довгий час Лана Дель Рей обрала вінтажний look. Вона позувала перед глядачами у твідовій чорній кофті та спідниці довжини міді на ґудзиках. Співачка доповнила образ браслетом, сережками та макіяжем.
Родзинкою аутфіту Лани Дель Рей стала перука з білявого волосся, вкладене в локони. Так артистка нагадувала Мерилін Монро.
Лана Дель Рей – Intro + A&W: дивіться відео онлайн
Під час концерту не обійшлось і без кумедних випадків. Лана Дель Рей загубила свою електронну сигарету та почала її шукати, запитуючи фанів, чи бачили вони вейп. Та потім зірка вирішила облишити цю справу й продовжити співати.
- Зауважимо, що Лана Дель Рей повернулась на сцену ще у квітні цього року. Вона здивувала публіку на фестивалі High Water Fest у Чарлстоні. Там зірка виступила зі своїм колегою Джеком Антоноффом і його групою Bleachers.
- До слова, окрім гурту, Джек Антонофф грає в групі Steel Train, в якому раніше брав участь Еван Вінікер. У мережі ходять чутки, що 40-річний музикант Вінікер заручився з Ланою. Співачка навіть засвітила обручку на одному з заходів.