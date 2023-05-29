Американская певица Лана Дель Рэй последний раз выступала на большой сцене в 2019 году – еще до пандемии коронавируса. На днях ее фанаты смогли попасть на первое за три года сольное выступление.
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Лана Дель Рэй выступила в образе Мэрилин Монро
Исполнительница с концертом выступила на фестивале Mita Festival в Рио-де-Жанейро. Она спела сет своих треков с последнего альбома, а начала с хита A&W.
Для первого сольного концерта за долгое время Лана Дель Рэй выбрала винтажный look. Она позировала перед зрителями в твидовой черной кофте и юбке длины меди на пуговицах. Певица дополнила образ браслетом, серьгами и макияжем.
Изюминкой аутфита Ланы Дель Рэй стал парик из белокурых волос, вложенных в локоны. Так артистка напоминала Мэрилин Монро.
Лана Дель Рэй – Intro + A&W: смотрите видео онлайн
Во время концерта не обошлось и без забавных случаев. Лана Дель Рэй потеряла свою электронную сигарету и принялась ее искать, спрашивая фанов, видели ли они вейп. Но потом звезда решила бросить это дело и продолжить петь.
- Отметим, что Лана Дель Рэй вернулась на сцену еще в апреле этого года. Она удивила публику на фестивале High Water Fest в Чарлстоне. Там звезда выступила со своим коллегой Джеком Антоноффом и его группой Bleachers.
- К слову, кроме группы, Джек Антонофф играет в группе Steel Train, в которой раньше участвовал Эван Виникер. В сети ходят слухи, что 40-летний музыкант Виникер обручился с Ланой. Певица даже засветила обручальное кольцо на одной из мер.