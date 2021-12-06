К'яра Ферраньї влаштувала сімейну фотосесію біля ялинки: який образ обрала блогерка

6 грудня 2021 , 19:26
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Джерело:

інстаграм К'яри Ферраньї

Італійська блогерка К'яра Ферраньї організувала святкову передріздвяну фотосесію біля ялинки. Вона постала перед камерою у смарагдовій вечірній сукні.

К'яра Фераньї та її коханий, репер Fedez (справжнє ім'я – Федеріко Лючія) одними з перших прикрасили маєток до свят. У них вже сяє величезна ялинка та інші декорації. 

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Образ К'яри Ферраньї на фотосесії

Блогерка зображена на світлинах у довгій вечірній сукні смарагдового кольору. Вбрання мало спущені рукави та спокусливе декольте, що додало образові спокусливості та жіночності. 

Такий look зіркова матуся доповнила бездоганно рівною укладкою та вечірнім макіяжем у коричневих тонах. Серед аксесуарів аутфіт довершили розкішні сережки. 


К'яра Ферраньї у смарагдовій сукні / Фото з інстаграму блогерки

Рідні блогерки також були в стильному вбранні: 

  • коханий Fedez – у сірому костюмі;
  • син Леоне – в чорному костюмі;
  • донька Вітторія – в бежевій сукні. 

Сімейна фотосесія К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму блогерки

Автор: Христина Кобак