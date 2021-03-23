К'яра Ферраньї та репер Fedez вдруге стали батьками: фото

Одна з найпопулярніших італійських інфлюенсерок К'яра Ферраньї вдруге стала мамою. Батьком дитини є популярний італійський репер і чоловік Fedez. У 33-річної fashion-блогерки та 31 річного виконавця 23 березня народилася дівчинка. Її назвали Вікторією.
Дописом про народження дитини К’яра Ферраньї поділилася у своєму інстаграмі. "23 березня 2021 року. Наша перемога Вікторія", – написала у мережі зіркова матуся.
До слова Василіса Фролова замилувала мережу фото з першої прогулянки сина
Схожим знімком в інстаграмі поділився зірковий татусь і батько дівчинки Fedez.
Про свою другу вагітність блогерка повідомила миловидним кадром, на якому її син Лео тримав знімок ультразвукового дослідження.
Наша сім’я стає більшою. Лео стане старшим братом,
– написала Ферраньї у дописі.
Згодом К'яра Ферраньї зняла відео з чоловіком та сином Лео. У ньому вона запитує сина, хто народиться в мами, на що він відповів: "Дівчинка". Також К'яра кумедно підписала ролик: "Лео хоче повідомити вам усім: це не динозавр, це дівчинка!".
Італійське знамените подружжя почало зустрічатися у 2016 році. 6 травня 2017 року під час концерту в рамках туру "Comunisti col Rolex", репер зробив пропозицію руки і серця коханій.
Освідчення Fedez
У зіркової пари 19 березня 2018 року народився первісток Леоно, який вже став справжньою зіркою соцмереж і підкорив серця мільйонної армії прихильників.
Вже 1 вересня 2018 року популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї у розкішній сукні від Dior вийшла заміж за репера Fedez. Весілля закоханих назвали "італійським королівським весіллям".