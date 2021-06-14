Побачення на "мільйон": К'яра Ферраньї повечеряла у дивовижному місці Портофіно

14 червня 2021 , 15:02
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Джерело:

24 канал

Італійська інфлуенсерка та фешн-блогерка К'яра Ферраньї продовжує досліджувати неймовірні куточки своєї країни, і цими вихідними вона мала змогу повечеряти у Портофіно. Краєвиди, які відкривались з оглядового майданчика, вражали красою.

Італійське подружжя К'яри Ферраньї та Fedez поселилось у місцевому п'ятизірковому готелі Belmond Hotel Splendido. Саме звідти можна сповна оглянути скелі біля узбережжя та крихітні будинки Портофіно.

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Для закоханих молодих батьків представники готелю влаштували романтичну вечерю зі свічками, пелюстками троянд та смачною їжею. Для побачення К'яра одягнула кроп-топ з блискітками та чорні-мом штани, доповнивши образ улюбленими прикрасами та босоніжками. Fedez своєю чергою приміряв чорні штани, сорочку і стилізовані кеди. Пара виглядала неймовірно щасливою та натхненною неймовірною природою Італії.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

"Найбільш чудова вечеря", – написала К'яра.

Варто додати, що на противагу іншим дописам блогерки в інстаграмі, публікація з побачення зібрала мільйон вподобань! Інші ж фото фанати зазвичай оцінюють у 200-300 тисяч "лайків". Тому варто зазначити, що не лише інфлуенсерка з чоловіком були вражені побаченням, а й їхні прихильники.

Що відомо про стосунки К’яри Ферраньї і репера Fedez

  • Італійське знамените подружжя почало зустрічатися у 2016 році. 6 травня 2017 року під час концерту в рамках туру Comunisti col Rolex репер освідчився коханій.
  • У зіркової пари 19 березня 2018 року народився первісток Леоне.
  • Через кілька місяців пара зіграла весілля. 1 вересня 2018 року К'яра Ферраньї у розкішній сукні від Dior вийшла заміж за репера Fedez. Весілля закоханих назвали "італійським королівським весіллям".
  • У 2021 році у подружжя народилась дівчинка Вікторія. 
Автор: Уляна Журба