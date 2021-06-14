Італійське подружжя К'яри Ферраньї та Fedez поселилось у місцевому п'ятизірковому готелі Belmond Hotel Splendido. Саме звідти можна сповна оглянути скелі біля узбережжя та крихітні будинки Портофіно.

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Для закоханих молодих батьків представники готелю влаштували романтичну вечерю зі свічками, пелюстками троянд та смачною їжею. Для побачення К'яра одягнула кроп-топ з блискітками та чорні-мом штани, доповнивши образ улюбленими прикрасами та босоніжками. Fedez своєю чергою приміряв чорні штани, сорочку і стилізовані кеди. Пара виглядала неймовірно щасливою та натхненною неймовірною природою Італії.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

"Найбільш чудова вечеря", – написала К'яра.

Варто додати, що на противагу іншим дописам блогерки в інстаграмі, публікація з побачення зібрала мільйон вподобань! Інші ж фото фанати зазвичай оцінюють у 200-300 тисяч "лайків". Тому варто зазначити, що не лише інфлуенсерка з чоловіком були вражені побаченням, а й їхні прихильники.

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