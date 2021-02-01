З квітами в руках: Настя Каменських підкорила зимовим фото

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася з шанувальниками новою фотографією. Зірка постала перед камерою з великим букетом квітів у руках і зачарувала зимовим образом.

Джерело: інстаграм Насті Каменських

Настя Каменських, яка нещодавно втратила батька, ділиться з шанувальниками не лише красивими світлинами, а й проникливими текстами, своїми думками. Саме такий допис зірка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Нове фото Насті Каменських

NK позувала на камеру під час снігопаду. Для холодного зимового дня знаменитість обрала чорну oversize куртку, шкіряні лосини та взуття чорного кольору.

Розкішне волосся народна улюблениця вклала в локони, а на обличчі зробила бездоганний макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовим блиском на губах. У руках співачка тримала великий букет неймовірно красивих квітів.



Зимовий look Насті Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

Що Настя Каменських написала в дописі

У публікації NK поділилася своїми думками та звернулася до прихильників з певними меседжами: "Жити теперішнім, пам'ятати, дякувати й поважати минуле, дивитися лише вперед – це велике щастя. Помічати кожну секунду, відчувати, насолоджуватися. Бачити добро і оточувати себе добром. Любити. Відкрито, з усього серця. Не берегти любов на потім – дарувати її людям, собі і всьому світу. Тут і зараз. Користуватися можливостями, які дає нам життя. Самостійно створювати ці можливості. Мріяти. Бути сміливим у своїх мріях. Пам'ятати, що немає часу і причин для страху та сумнівів – життя лише одне. Один дубль і тільки один момент – тут і зараз".