Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками новой фотографией. Звезда предстала перед камерой с большим букетом цветов в руках и очаровала зимним образом.

Источник: инстаграм Насти Каменских

Настя Каменских, которая недавно потеряла отца, делится с поклонниками не только красивыми фотографиями, но и проницательными текстами, своими мыслями. Именно такой сообщение звезда опубликовала на личной странице в инстаграми.

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Новое фото Насти Каменских

NK позировала на камеру во время снегопада. Для холодного зимнего дня знаменитость выбрала черную oversize куртку, кожаные лосины и обувь черного цвета.

Роскошные волосы народная любимица уложила в локоны, а на лице сделала безупречный макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовим блеском на губах. В руках певица держала большой букет невероятно красивых цветов.

Зимний look Насти Каменских / Фото с инстаграму Насти Каменских

Что Настя Каменских написала в посте

В публикации NK поделилась своими мыслями и обратилась к поклонникам с определенными посланиями: "Жить настоящим, помнить, благодарить и уважать прошлое, смотреть только вперёд – это большое счастье. Замечать каждую секунду, чувствовать, наслаждаться. Видеть добро и окружать себя добром. Любить открыто, от всего сердца. Не беречь любовь на потом – дарить ее людям, себе и всему миру. Здесь и сейчас. Пользоваться возможностями, которые нам дает жизнь. Самому создавать эти возможности. Мечтать. Быть смелым в своих мечтах. Помнить, что нет времени и причин для страха и сомнений – жизнь всего одна. Один дубль и только один момент – здесь и сейчас".